"Почта банк" планирует выплатить дивиденды за 2018 год в размере 2,7 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. "Почта банк" (основные акционеры - группа ВТБ и "Почта России") планирует направить на дивиденды за 2018 год сумму в размере 2,7 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил глава банка Дмитрий Руденко в кулуарах Международного финансового конгресса.

"По итогам 2018 года 2,7 млрд рублей рассчитываем выплатить", - сказал он.

Годом ранее "Почта банк" выплатил дивиденды за 2017 год в размере 1 млрд рублей. По итогам прошлого года кредитная организация получила чистую прибыль в размере 4,9 млрд рублей по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

По словам Руденко, за первое полугодие 2019 года банк планирует получить прибыль на уровне 2 млрд рублей. При этом он уточнил, что из-за волатильности рынка сложно сейчас прогнозировать результаты банка по итогам года. "Многое будет зависеть от IV квартала. Мы точно заработаем не меньше, чем в прошлом году, но жизнь покажет", - пояснил банкир.

"Почта банк" - универсальный розничный банк, созданный в январе 2016 года группой ВТБ и "Почтой России", они владеют акциями банка на паритетной основе (по 49,9%), еще две акции принадлежат главе "Почта банка" Дмитрию Руденко. На 1 июня 2019 года кредитная организация занимает 25-е место по размеру активов среди российских банков.