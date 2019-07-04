Нижегородские власти помогут привлечь дополнительные инвестиции в "Красное Сормово"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июля. /ТАСС/. "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) и власти Нижегородской области договорились привлекать дополнительные инвестиции в судостроительный завод "Красное Сормово". Об этом в четверг ТАСС сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"Предприятие активно развивается и внедряет новые технологии, увеличивает объемы производства. Благодаря повышению конкурентоспособности "Красное Сормово" смогло победить в конкурсе на новые гражданские заказы в области машиностроения. В 2020 году завод рассчитывает заработать дополнительные 1,5 млрд рублей", - сказал Никитин.

Губернатор отметил, что в марте предприятие заключило договор с ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" на строительство и поставку 11 сухогрузных судов проекта RSD59 со сдачей трех сухогрузов до конца 2019 года и восьми - в 2020 году. Цена контракта составила 10,437 млрд рублей.

"Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) - один из старейших российских судостроительных заводов, основанный в 1849 году. На предприятии за 75 лет построено и модернизировано более 300 подводных лодок и спасательных аппаратов, 25 из них атомных.

В 2019 году предприятие включилось в межведомственный проект в рамках "Эффективной губернии", который предприятие реализует вместе с общеобразовательной школой № 79 Нижнего Новгорода. Старшеклассники школы получили возможность пройти летнюю трудовую практику на заводе. По итогам первой смены экспериментального трудового лагеря запланировал запуск еще двух смен на "Красном Сормове" летом 2019 года и тиражирование нижегородского опыта в Санкт-Петербурге на предприятиях ОСК.