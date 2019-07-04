РЖД начнет контрейлерные перевозки от Краснодара до Адлера до конца 2019 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июля. /ТАСС/. Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД, филиал РЖД) до конца 2019 года намерена реализовать проект по перевозке большегрузных автомобилей на Сочинском направлении на специальных контрейлерных платформах, сообщил в четверг на транспортно-логистической конференции "PROДвижение.Юг" начальник дороги Владимир Пястолов.

"Сегодня в стадии реализации проект контрейлерных перевозок. Он предполагает перевозку из Краснодара большегрузных автомобилей на специальных контрейлерных платформах. Данная перевозка позволяет снизить нагрузку на автодороги, особенно это актуально в летней период, когда в направлении Сочи идет жесткий туристический трафик", - сказал Пястолов.

По его словам, планируется, что время в пути с учетом погрузки и разгрузки составит около 10 часов, время движения - порядка 7 часов.

"Впервые этот продукт будет применен в России в таком масштабе: <...> 47 вагонов в одну сторону в сутки планируется к перевозке", - добавил начальник СКЖД.

Как пояснили в пресс-службе дороги, проект по организации контрейлерных перевозок предполагается запустить на участке "Краснодар-Сортировочный - Адлер - Краснодар-Сортировочный" до конца 2019 года. Большегрузные автомобили будут перевозить на специальных инновационных железнодорожных платформах, на которых транспорт закрепляется с помощью быстросъемных упоров.