РЖД установят скидку на перевозку угля в порты Азово-Черноморского бассейна

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) приняли решение установить скидку на перевозки угля в направлении портов Азово-Черноморского бассейна. Об этом говорится в сообщении компании.

Решение связано с неблагоприятной ценовой конъюнктурой на западных рынках. Кроме того, скидка позволит временно нивелировать введенную с 2019 года экспортную надбавку (коэффициент 1,08) на перевозку угля на направлении. Установленный РЖД понижающий коэффициент равен 0,9259 к тарифу на экспортные перевозки в направлении припортовых станций Северо-Кавказской железной дороги. Он вступит в силу 16 июля и будет действовать в течение 61 дня.

Как отмечается в пресс-релизе компании, РЖД надеются, что транспортные компании последуют примеру холдинга и снизят ставки на предоставление вагонов, перевалку в порту и фрахт.

РЖД с 2013 года имеют право варьировать стоимость услуг по перевозке грузов в рамках "тарифного коридора", определенного государственным регулятором.