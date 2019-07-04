РЖД готовы отдавать привокзальные площади муниципалитетам для благоустройства

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июля. /ТАСС/. ОАО "РЖД" готово к передаче привокзальной инфраструктуры, в том числе площадей, в собственность муниципалитетов для благоустройства в рамках национального проекта "Формирование комфортной городской среды", если это отвечает интересам пассажиров и жителей городов. Об этом ТАСС в четверг сообщил статс-секретарь - заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Анатолий Мещеряков.

"Мы выбираем, что лучше: либо муниципалитет берет на себя определенные обязательства, либо РЖД также в сотрудничестве с муниципалитетом берут на себя определенные обязательства (по содержанию привокзальной инфраструктуры - прим. ТАСС). Мы будем это рассматривать, исходя, прежде всего, из интересов пассажиров и жителей", - сказал Мещеряков, отвечая на вопрос о перспективах передачи привокзальных площадей муниципалитетам для их благоустройства в рамках национального проекта.

Ранее сообщалось, что власти моногорода Невинномысска в Ставропольском крае запланировали благоустройство привокзальной площади в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" после того, как РЖД передали эту территорию муниципалитету.

По словам Мещерякова, у компании нет планов по передаче всей привокзальной инфраструктуры муниципальным властям. Однако, если такая инициатива поступит от местных властей, она будет рассматриваться "исходя, прежде всего, из интересов пассажиров и жителей".

"В некоторых регионах, в силу ряда причин, если бы за этим не смотрели РЖД, возможно, там уже стояли бы торговые центры, торговые точки, которые затрудняли бы проход пассажиров… Чаще всего привокзальные площади и вокзалы - это лицо города. Один из национальных проектов - это развитие городской среды. Давайте подходить к развитию городских пространств цивилизованно, как пространств для жизни, а не только ведения бизнеса", - отметил собеседник агентства.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов - "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает, в частности, строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей до 2024 года.