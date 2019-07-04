"Русал" разместил второй транш 10-летних бондов объемом 15 млрд рублей под 8,6% годовых

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. "Русал" разместил второй в 2019 году транш 10-летних облигаций с офертой через 3,5 года на Московской бирже номинальным объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Ставка размещения составила 8,6% годовых, по нижней границе обозначенного ценового диапазона. Объем был увеличен с 10 млрд до 15 млрд рублей на фоне переподписки. Эмитентом облигаций является "Русал Братск".

Организаторами выпуска выступили "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Московский кредитный банк, Sberbank CIB, банк "Открытие" и БК "Регион". Данная ставка является рекордно низкой для компании, отметил "Русал".

"Успешное размещение второго транша рублевых облигаций в этом году подтвердило повышенный интерес к "Русалу" со стороны инвесторов", - подчеркнул директор по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам компании Олег Мухамедшин, слова которого цитирует пресс-служба компании.

Как сообщил ТАСС первый вице-президента Газпромбанка Денис Шулаков, сбор заявок инвесторов прошел в четверг с 11 до 15 часов по московскому времени. "Финальный ориентир ставки первого купона установлен на уровне 8,6% годовых, что соответствует доходности к оферте через 3,5 года на уровне 8,78% годовых. В сделке среди инвесторов приняли участие ведущие российские финансовые институты, и, что важно, и частные инвесторы. Возвращение "Русала" с выпуском в таком объеме на этих ценовых уровнях - безусловно успех компании и подтверждение интереса и способности нашего рынка принимать кредитный риск "Русала" и новые инструменты в целом, несмотря на начало отпускного сезона", - сказал он.

Техническое размещение выпуска запланировано на 11 июля. В конце апреля "Русал" впервые после снятия санкций в январе 2019 года вышел на долговой рынок, разместив на Московской бирже 10-летние облигации номинальным объемом 15 млрд рублей с офертой через три года. Предыдущий заем был размещен в начале 2018 года в виде еврооблигаций объемом $500 млн. На российском рынке компания занимала в последний раз в 2016 году. В 2017 году "Русал" стал первой компанией на долговом рынке Китая, разместив два транша панда-бондов.

О компании

"Русал" - крупнейший производитель алюминия за пределами Китая и единственный производитель первичного алюминия в России. По итогам 2018 года компания произвела 3,753 млн тонн алюминия, что на 1,3% больше, чем годом ранее.