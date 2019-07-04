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ЦБ РФ: новые правила кредитования сделок M&A вступят в силу не позже начала 2020 года

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что до конца года регулятор примет меры по ограничению кредитования банками сделок M&A, в том числе увеличит резервирование на возможные потери

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Новые правила резервирования по банковским кредитам на финансирование сделок по слиянию и поглощению (M&A) вступят в силу с 1 октября 2019 года или начала 2020 года. Об этом сообщил журналистам в четверг заместитель председателя Банка России Василий Поздышев в кулуарах Международного финансового конгресса.

"Сейчас обсуждается, и совет директоров [ЦБ] примет решение: либо с 1 октября, либо с 1 января (2020 года - прим. ТАСС)", - сказал он.

Поздышев также уточнил, что регулятор, скорее всего, не будет менять прогноз по росту корпоративного кредитования в 2019 году, если новые правила вступят в силу до конца года.

Ранее в четверг глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что до конца года регулятор примет меры по ограничению кредитования банками сделок M&A, в том числе увеличит резервирование на возможные потери. По словам главы ЦБ, регулятор будет относить такие кредиты к так называемой третьей категории качества (сомнительные ссуды), но будет короткий ряд исключений, смягчающих это правило.

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