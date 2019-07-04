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Россия предложила ЕЭК продлить нулевые импортные пошлины на лом драгметаллов на три года

Эта мера улучшит сырьевую обеспеченность российских предприятий, считает Москва

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Россия предложила Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлить на три года действие существующих нулевых ставок ввозных таможенных пошлин в отношении отходов и лома драгоценных металлов, следует из сообщения Евразийского экономического союза.

"По информации российской стороны, введение предлагаемой меры будет способствовать улучшению сырьевой обеспеченности российских предприятий - производителей изделий из драгоценных металлов", - говорится в сообщении.

Нулевые ставки таможенных ввозных пошлин на лом и отходы драгметаллов в соответствии с решением коллегии ЕЭК применяются с 1 ноября 2016 года и действуют по 31 декабря 2019 года включительно.

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