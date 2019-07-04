Страны G7 выступили за концентрацию финансовой помощи в наиболее нуждающихся государствах

ПАРИЖ, 4 июля. /ТАСС/. Выделяемая государствами официальная помощь в целях развития (ОПР) должна быть сосредоточена прежде всего в наиболее нуждающихся странах. К такому мнению пришли министры стран Группы семи (G7), отвечающие за сотрудничество и развитие, которые опубликовали совместное заявление по итогам встречи в Париже в четверг.

"Поскольку мы являемся основными поставщиками ОПР в мире - 75% от общего объема в 2018 году, - мы подчеркиваем необходимость активизации общих усилий, чтобы сконцентрировать помощь в наиболее нуждающихся странах, особенно наименее развитых, где низкие доходы и нестабильная обстановка", - говорится в документе.

Участники встречи напомнили об обязательстве крупных стран тратить 0,7% валового национального дохода на соответствующие цели, а также констатировали, что "$153 млрд, направленных в 2018 году в качестве ОПР", недостаточно для "выведения за черту бедности населения и ответа на мировые гуманитарные кризисы".

Авторы заявления напомнили также о том, что "частные глобальные сбережения составляют триллионы долларов США в год", поэтому, по их мнению, нужно увеличить поток частных инвестиций для реализации намеченных ООН целей устойчивого развития. Однако никаких конкретных рекомендаций по поводу такого финансирования в заявлении не содержится.

Отдельное заявление министров было посвящено необходимости оказывать поддержку в проведении реформ странам с нестабильной обстановкой. "G7 может сыграть важную роль в наращивании их потенциала, в том числе в консолидации использования государственных финансовых и людских ресурсов, содействовать общественным услугам, поддерживать верховенство закона и защищать права человека", - гласит документ. Среди прочего страны "Большой семерки" обязались совместно с партнерами предотвращать новые кризисы в мире дипломатическим путем и с помощью мер в области безопасности, а также урегулировать уже существующие кризисы.