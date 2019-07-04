Tele2 прекращает предоставлять услуги роуминга в Абхазии с 15 июля

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Мобильный оператор Tele2 прекращает предоставлять своим абонентам в Абхазии услуги международного роуминга с 15 июля. Об этом говорится в сообщении компании в пятницу.

"Tele2 информирует об изменениях условий предоставления услуг связи в международном роуминге для физических лиц и корпоративных клиентов. С 15 июля 2019 года при нахождении на территории Абхазии абонентам Tele2 будут недоступны услуги связи. О дате возобновления предоставления услуг связи на территории Абхазии мы сообщим дополнительно", - сообщили в компании.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Tele2, оператор рассчитывает разрешить эту ситуацию до 15 июля. "Сейчас услуги роуминга для наших абонентов на территории Абхазии действуют, и мы рассчитываем на успешное разрешение ситуации с партнерами до 15 июля", - сказали в пресс-службе.