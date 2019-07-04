"ИрАэро" вводит дополнительные рейсы между Москвой и Владивостоком из-за дефицита билетов

ТАСС, 5 июля. Авиакомпания "ИрАэро" (базируется в аэропорту Иркутска) с 5 июля запускает на период отпусков два дополнительных рейса между Москвой и Владивостоком, так как сейчас на этом направлении наблюдается нехватка билетов. Об этом в пятницу сообщил ТАСС представитель авиаперевозчика.

Ранее руководство "ИрАэро" приняло решение запустить дополнительные рейсы по данному маршруту, так как, по данным компании, все билеты на прямые рейсы между Москвой и Владивостоком на лето уже закончились, и жители Приморья вынуждены добираться до Москвы с длительными пересадками.

"ИрАэро" открывает дополнительные беспосадочные авиарейсы между Москвой и Владивостоком на период с 5 июля по 23 сентября", - сказал собеседник агентства.

Рейсы будут выполняться из Домодедово по понедельникам и пятницам, из Владивостока - по вторникам и субботам. Как сообщил ТАСС представитель компании, по состоянию на 4 июля продан 221 билет на дополнительные рейсы из Москвы во Владивосток и 251 - из Владивостока в Москву.

При необходимости авиакомпания готова рассмотреть возможность запустить еще один авиарейс на этом направлении.

"ИрАэро", основанная в 1999 году, базируется в аэропорту Иркутск. Дополнительные узловые аэропорты находятся в Новосибирске, Магадане и Якутске. Авиакомпания выполняет рейсы более чем в 40 городов России, также в маршрутную сеть входят города ближнего и дальнего зарубежья.