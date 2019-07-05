"Распадская" выкупила 20,4 млн акций в рамках программы buyback

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. "Распадская" в рамках объявленной ранее программы buyback приобрела 20,41 млн собственных голосующих акций, что соответствуют 2,9% от уставного капитала компании, следует из сообщения угольной компании.

В конце июня стало известно, что акционеры "Распадской" предъявили к выкупу 33,49 млн акций, что превысило число бумаг, которые могут быть приобретены в рамках программы (20,41 млн).

Программа была одобрена советом директоров "Распадской" в апреле 2019 года. Совет директоров "Распадской" установил коэффициент пропорционального приобретения акций на уровне 0,61. Цена выкупа акций составит 141 руб. за бумагу, или 2,88 млрд руб. за весь приобретаемый объем.

"Распадская" занимается добычей и обогащением угля в Кемеровской области. Компания объединяет три шахты, один разрез, обогатительную фабрику и предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. В 2018 г. "Распадская" добыла 12,7 млн т угля, нарастив добычу на 11% по сравнению с 2017 г.

Основной акционер "Распадской" - Evraz, который контролирует 84,3% компании.