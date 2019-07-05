Гордеев поручил внести в кабмин проект о ратификации Парижского соглашения по климату

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Вице-премьер России Алексей Гордеев поручил Минприроды совместно с МИД России до 1 сентября внести в правительство проект федерального закона "О ратификации Парижского соглашения по климату". Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера.

Гордеев также поручил профильным ведомствам ускорить разработку и согласование проекта стратегии долгосрочного развития с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, включающую в себя, в том числе цели России по сокращению антропогенных выбросов и увеличению их поглощения на период до 2050 года.

Вице-премьер напомнил, что Россия неоднократно обозначала свою позицию по сокращению выбросов парниковых газов к 2030 году до уровня не более 75% относительно показателей 1990 года, в том числе с учетом поглощающей способности лесов. "Теперь необходимо активно включаться в работу, чтобы озвученное руководством страны политическое решение о поддержке Парижского соглашения по климату реализовать в короткие сроки, и запустить процесс ратификации документа до начала Всемирного климатического саммита, запланированного на сентябрь 2019 года", - отмечается в сообщении.

В аппарате Гордеева сообщили, что все заинтересованные ведомства имеют консолидированную позицию по Парижскому соглашению и уверены в необходимости присоединения к нему. Меры, принимаемые Россией на национальном уровне по ограничению выбросов парниковых газов, повышению энергоэффективности и сохранению экологического благополучия, абсолютно соответствуют нормам Парижского соглашения. Ратификация документа также даст России дополнительные возможности участвовать во всех переговорных процессах и защищать свои интересы на международных площадках, определяющих правила снижения выбросов углекислого газа и разрабатывающих соответствующие документы.

По данным аппарата вице-премьера России, структура выбросов парниковых газов в России соответствует среднемировой.

Согласно Парижскому соглашению по климату для предотвращения необратимых последствий человечеству необходимо удержать рост средней температуры на планете в пределах 1,5-2 градусов по отношению к соответствующему показателю доиндустриальной эпохи. На сегодняшний день 185 стран из 197 уже ратифицировали документ.