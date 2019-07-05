"Метрострой" потребовал от властей Петербурга 8 млрд рублей в деле о незаконном обогащении

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Компания "Метрострой" подала встречный иск к властям Санкт-Петербурга на сумму более 8 млрд рублей в деле, где Дирекция транспортного строительства пытается взыскать с компании 2,8 млрд рублей неосновательного обогащения. Об этом следует из материалов судебного дела, которое рассматривает Арбитражный суд города и Ленинградской области.

"Заявитель - ОАО по строительству метрополитена в городе Санкт-Петербурге "Метрострой". Встречный иск, сумма исковых требований - 8 млрд 177 млн 531 тыс. 809,03 руб.", - говорится в материалах дела.

Иск подали на очередном предварительном заседании, которое прошло в суде в четверг. Полные результаты заседания пока не опубликовали, однако в материалах отмечается, что его рассмотрение в очередной раз отложили на 18 июля.

Ранее власти Петербурга в лице Дирекции транспортного строительства подали к "Метрострою" иск на сумму более 2,8 млрд рублей, посчитав эти деньги необоснованным обогащением компании. Иск касается строительства станций "Новокрестовская" и "Беговая" на Невско-Василеостровской (третьей) линии петербургского метро. Станции ввели в эксплуатацию перед чемпионатом мира по футболу 2018 года. За их строительство власти города заплатили "Метрострою" около 29,3 млрд рублей.

К участию в деле в качестве третьего лица была привлечена московская фирма "Стройконтроль-2018", которая занимается инженерными изысканиями, строительным контролем и авторским надзором, а также техническими консультациями. Согласно информации на сайте компании, она занималась контролем при строительстве станций "Новокрестовская" и "Улица Савушкина" (проектное название станции "Беговая").