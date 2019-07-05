Негосударственная пенсия может увеличить доход пенсионера до 53% от утраченной зарплаты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Программы негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) могут способствовать увеличению пенсии: средняя государственная пенсия составляет 36% от средней зарплаты, негосударственное пенсионное обеспечение позволяет увеличить ее еще на 10-17 п.п., и таким образом, довести до 46-53% от утраченной зарплаты. Такие оценки содержатся в обзоре Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ), представленном на Международном финансовом конгрессе.

Уровень дохода пенсионера обычно измеряется так называемым коэффициентом замещения, который показывает, какой процент составляет пенсия от зарплаты, которая была у работника до выхода на пенсию.

Согласно расчетам НАПФ на основании данных опроса НПФ, данных ПФР и Росстата за 2014-2018 годы, по консервативным оценкам, средний размер пенсии в РФ составляет 17,1 тыс. рублей, что составляет 46% от средней зарплаты. Из них 13,4 тыс. рублей составляет средняя государственная пенсия (36% от средней зарплаты), а еще 3,8 тыс. рублей (по консервативным оценкам, 10% от зарплаты) - средняя негосударственная пенсия в рамках НПО.

"Таким образом, для значимого увеличения коэффициента замещения заработной платы (на 10-17 п.п.) и, соответственно, уровня доходов пенсионеров необходимо увеличение охвата граждан РФ негосударственным пенсионным обеспечением", - говорится в обзоре НАПФ.

Зарубежный опыт показывает, что ни одна пенсионная система не может обеспечить достойный уровень пенсионного обеспечения только за счет государственной пенсии, говорится в обзоре НАПФ. Общий коэффициент замещения пенсией утраченного заработка формируется за счет многоуровневой пенсионной системы, отмечается в обзоре.

В опрошенных ассоциацией 26 НПФ совокупное число участников НПО составило почти 5 млн человек, из них 1,2 млн человек уже получают пенсию. При этом 3,08 млн человек являются участниками корпоративных программ, 62% из них находятся на этапе накопления, 38% получают пенсию. Средний ежегодный взнос по корпоративным программам НПО составляет 46 тыс. рублей в год, по индивидуальным - 5 тыс. рублей в год.