ЦБ "серьезно подумает" в июле о траектории снижения ставок из-за слабых данных экономики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Слабые данные по росту экономики РФ заставят Банк России на заседании совета директоров в июле "серьезно подумать" о траектории снижения ставок и увеличении шага по их снижению, сообщила в пятницу глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в эфире телеканала "Россия-24".

"Как правильно выбрать траекторию перехода к нейтральной ставке - это зависит от того, как развивается экономика, какие данные, какие инфляционные, дезинфляционные риски мы видим. Сейчас мы видим, что проинфляционные риски небольшие, продолжают снижаться. Мы видим по последним данным - последние слабые данные экономики, и, конечно, это нас заставит, видимо, в июле серьезно подумать по поводу траектории снижения ставок. Исходя из этого мы будем выбирать и шаг", - сказала она, отметив, что диапазон нейтральной ставки остается на уровне 6-7%.

Набиуллина также сообщила, что инфляционные ожидания в РФ остаются высокими и незаякоренными.

"До последнего времени мы были несимметричны. Мы более толерантны к тому, что инфляция может оказаться выше нашей цели, чем то, что она оказывается ниже. Это связано прежде всего с характером инфляционных ожиданий. Они еще достаточно высокие и незаякоренные, и для того, чтобы они были заякорены, нужна длинная история низкой инфляции. Вот поэтому наша несимметричная толерантность к отклонению инфляции от цели. Но мы постоянно это обсуждаем и когда-то перейдем, может быть, как многие страны говорят, к симметричности своего подхода", - отметила глава ЦБ.

Она добавила, что ЦБ рассматривает возможность публикации прогноза ставки. "Часто раздаются призывы публиковать прогноз ставки <...> Мы даже думаем о том, что когда-то начнем публиковать, может быть, вероятность этих ставок, но надо правильно выбрать момент, чтобы дать правильные сигналы рынку", - сказала Набиуллина. По ее словам, такая мера даст больше определенности субъектам рынка, но в то же время таит в себе и опасность.

"Если будут отклонения - а они могут случаться, у нас большая неопределенность, - вот это восприятие нашего прогноза по ставке как обязательства может привести, наоборот, к накоплению некоторых рисков в экономике", - пояснила глава ЦБ РФ.

Рост российского ВВП в мае замедлился до 0,2% в годовом выражении после 1,7% в апреле и 0,5% за первый квартал 2019 года. За январь - май экономика РФ увеличилась на 0,7%. В середине июня ЦБ ухудшил прогноз роста российской экономики в 2019 году до 1-1,5% с 1,2-1,7%, но допустил, что темпы могут ускориться по мере реализации нацпроектов в последующие годы.

Банк России 14 июня понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,5% годовых. Регулятор допускает еще одно снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года. Набиуллина на брифинге заявила, что решение Банка России закрепит тенденцию к снижению ставок по кредитам и ипотеке.