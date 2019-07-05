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В Думу внесли проект о сокращении срока хранения кредитной истории с 10 до 3 лет

По мнению авторов законопроекта, столь длительный срок хранения кредитной истории нарушает экономическую и социальную свободу граждан

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Парламент республики Северная Осетия - Алания внес в Госдуму законопроект, предусматривающий сокращение срока хранения кредитной истории с 10 до 3 лет. Соответствующий законопроект размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

По мнению авторов законопроекта, нестабильность экономики и ситуации на рынке труда значительно повышают риски несвоевременного исполнения заемщиком кредитных обязательств. "При этом даже незначительные нарушения сроков выплат ложатся в основу отрицательной кредитной истории, а законодательно установленные условия ее хранения могут ограничить доступ к заемным финансовым средствам на 10 лет. Кроме того, с введением в действие законодательных изменений, принятых в 2014 году, доступ к кредитной истории имеет работодатель субъекта кредитной истории", - говорится в пояснительной записке.

Повлиять на кредитную историю могут сокращение численности или штата работников, задержка выплаты заработной платы, утрата работоспособности, указывают депутаты от Северной Осетии - Алании. "Не будучи способными платить за кредит и потеряв возможность трудоустроиться, граждане оказываются в безвыходном положении. В связи с вышеизложенным столь длительный срок хранения кредитной истории и, как следствие, нарушение экономической и социальной свободы граждан - субъектов кредитной истории представляется необоснованным", - указывается в пояснительной записке.

В связи с этим законопроектом предусмотрено сокращение срока хранения кредитной истории с 10 до 3 лет.

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