Вице-премьер Акимов пообещал разобраться с ценами на перелеты в Горный Алтай

ГОРНО-АЛТАЙСК, 5 июля. /ТАСС/. Вице-премьер Максим Акимов пообещал разобраться с вопросом высоких цен на авиаперелеты в республику Алтай, подключив к этой работе Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Об этом он сообщил журналистам в пятницу после совещания, посвященного развитию транспортной инфраструктуры региона.

Во время прямой линии с Владимиром Путиным 20 июня работники аэропорта Горно-Алтайска рассказали президенту РФ о росте пассажиропотока, повышении интереса у туристов к Республике Алтай и появлении новых межрегиональных авиарейсов. Однако они отметили, что цены на билеты при этом остаются высокими. Президент в этой связи призвал уделять внимание развитию региональной авиации.

"Мы проработаем предложение по тому, чтобы ФАС подключилась. <...> Конечно, центральный вопрос здесь - конкуренция. <…> Это серьезный вызов и это большой непорядок, так быть не должно. Сегодня прозвучали цифры в сопоставлении с международными маршрутами, даже с российской сетью, и я надеюсь, что по всей маршрутной сети ситуация будет меняться", - сказал вице-премьер, отвечая на вопрос ТАСС.

Предложение директора аэропорта

По словам директора аэропорта Горно-Алтайска Сергея Круглова, цена авиабилета в этот город из Москвы почти втрое выше, чем до Красноярска. Он добавил, что авиакомпания S7, являющаяся монополистом на московском направлении, тарифы в Горно-Алтайск не меняла, изменив их при этом в сторону уменьшения применительно к Красноярску, Барнаулу и Новосибирску.

"(Есть) предложения по изменению такой ситуации в аэропортах с пассажиропотоком до 100 тыс., к которым относится Горно-Алтайск. <...> Хотелось бы, чтобы все компании <...> защищали в ФАС и утверждали, как минимум на один год свой тариф с нулевой рентабельностью на направление, на котором являются монополистом. Если данная авиакомпания выполняет полеты одна, то предельный (рост тарифа) может быть 20%", - сказал Круглов.