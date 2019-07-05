"Газпром" направит 4 млрд рублей на строительство соцобъектов в Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 5 июля. /ТАСС/. Компания "Газпром" планирует направить на строительство спортивных комплексов, площадок, медицинских учреждений, школы и храма в Астраханской области около 4 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба администрации области.

"Сегодня мы получили подтверждение, что те проекты, которые сегодня уже запущены, с общим объемом финансирования 4 млрд рублей, будут достроены и реализованы", - цитирует пресс-служба временно исполняющего обязанности губернатора региона Игоря Бабушкина по итогам его встречи с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером в Петербурге.

Как уточнили ТАСС в региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства, средства будут направлены, в частности, на строительство спортивных комплексов, 50 спортивных площадок, медучреждений, школы на 1 тыс. мест и одного храма.

По данным пресс-службы, Бабушкин и Миллер в пятницу подписали график по выполнению программы газификации в регионе. В этом году компания завершила строительство четырех межпоселковых газопроводов для газификации города Харабали на севере региона и 20 сельских населенных пунктов. Завершается строительство межпоселкового газопровода к торговому порту в селе Оля Лиманского района. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован к началу отопительного сезона.

Между "Газпромом" и правительством Астраханской области, где работает крупнейший на юге газохимический завод, подписаны соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, договор о газификации, а также программа развития газоснабжения и газификации области до 2021 года. Ранее при поддержке "Газпрома" в Астрахани были реконструированы набережная Волги и Центральный стадион, благоустроены улицы, а также только в 2018 году было построено десять спортивных площадок.