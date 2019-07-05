Силуанов: перечень освобождаемого от НДС высокотехнологичного импорта могут пересмотреть

ПЕРМЬ, 5 июля. /ТАСС/. Правительство может пересмотреть перечень высокотехнологичного импортного оборудования, которое не облагается НДС при ввозе в РФ. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании по реализации нацпроектов.

Участник совещания указал на то, что определенное высокотехнологичное импортное оборудование не облагается НДС при ввозе в РФ, и предложил также освободить от НДС лизинг такого оборудования. Как напомнил заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков, перечень освобожденного от НДС высокотехнологичного оборудования был определен постановлением правительства в 2005 году и нуждается в сокращении, а не расширении.

"Давайте, может быть, мы такие предложения сформулируем, чтобы пересмотреть этот перечень. У нас логика какая была? Мы давали преференцию по налогам при ввозе оборудования, которое не производится в РФ. С 2005 года по сегодняшний день много уже воды утекло и изменения произошли", - указал Силуанов.

"Что касается лизинга - нет пока однозначного ответа о том, что да, давайте мы также будем поступать по тому оборудованию, которое не производится на территории РФ. Давайте мы на проработку такой вопрос возьмем", - указал Силуанов, добавив, что Минфин, Минпромторг и МЭР могут еще раз изучить этот вопрос.