Грузинские фермеры просят власти страны наладить диалог с Россией

ТБИЛИСИ, 6 июля. /ТАСС/. Временный запрет на прямое авиасообщение с Россией отразится на сбыте сельхозпродукции, что создаст финансовые проблемы для жителей Грузии, трудоустроенных в этой сфере, соответственно, власти республики должны наладить диалог с РФ, чтобы этого не произошло. Об этом в субботу заявил фермер из города Кварели (край Кахети) Михаил Манисашвили в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии.

"После того, как мы развили виноградарство, стали брать кредиты для развития туризма, построили погреба. В Кахети вы не увидите ни одного куска необработанной земли. У нас была построена экономика, а сейчас она рушится из-за 10-15 "националов" (члены оппозиционной партии "Единое национальное движение" - прим. ТАСС). Почему мы должны страдать? Впереди нас ждет ртвели (сбор винограда), куда нам деть столько винограда? Нашей просьбой и требованием является то, чтобы власти сумели наладить диалог с Россией и разрешили этот вопрос", - сказал Манисашвили.

В субботу Кварели посетили министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава и глава Минсельхоза Леван Давиташвили. Они провели встречу с фермерами, виноградарями и владельцами маленьких гостиниц. На встрече также присутствовала и глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили. Чиновники выслушали претензии и опасения местных жителей, вовлеченных в туристическую сферу. Глава Минсельхоза обещал фермерам помочь, если у них возникнет проблема с реализацией фруктовых культур.

Министр экономики в свою очередь еще раз отметила, что в Грузии стабильная ситуация, и в стране с уважением относятся к российским туристам в том числе. "В стране иностранцев притягивают кухня и вино. Об этом говорит весь мир. Грузия является уникальным и безопасным местом, а одним из центров притяжения является Кахети", - подчеркнула Турнава.

С 8 июля вступает в силу указ президента РФ Владимира Путина, который он издал 21 июня о том, что российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии. С этого же дня вступает в силу и решение Министерства транспорта России от 22 июня о приостановке полетов грузинских авиакомпаний на территорию РФ.

Решение российских властей было принято после того, как 20 июня в Тбилиси у здания парламента начались масштабные акции протеста. Поводом для них стала сессия Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), проходившая в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу, возглавлявший российскую делегацию депутат Госдумы и президент МАП Сергей Гаврилов занял кресло спикера. Недовольная этим фактом оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста с антироссийскими лозунгами, закончившуюся попыткой штурма парламента.