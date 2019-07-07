Иркутский авиазавод строит еще два опытных самолета МС-21

ИРКУТСК, 7 июля. /ТАСС/. Иркутский авиационный завод создает еще два опытных самолета среднемагистрального класса МС-21, один из них пройдет испытания с российским двигателем ПД-14. Об этом сообщил в воскресенье вице-премьер Юрий Борисов, открывая совещание по выполнению производственных программ предприятия.

"Строятся еще две опытные машины, одна из которых предназначена для летных испытаний с российским двигателем ПД-14. Ведется активная работа по подготовке серийного производства МС-21", - сказал он, уточнив, что начало поставок серийных самолетов МС-21 заказчикам запланировано на 2021 год.

По словам Борисова, уже построены три самолета МС-21 для летных испытаний и один - для статических испытаний в Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н.Е. Жуковского. "Четвертый самолет для летных испытаний находится на стадии окончательной сборки", - отметил он.

Вице-премьер уточнил, что портфель твердых заказов, сформированный корпорацией "Иркут", составляет 175 машин.

Он также напомнил, что программа МС-21 гораздо шире и сложнее, чем разработка и постройка самолетов прежнего поколения. "В ходе ее реализации российские предприятия вышли на новый технологический уровень, выросло поколение специалистов, способных работать в современной цифровой среде, получила развитие научно-производственная база", - сказал Борисов.

Европейская сертификация

МС-21 может получить сертификат Росавиации в 2020 году, а его валидация Европейским агентством авиабезопасности (EASA) планируется на 2021 год, добавил вице-премьер.

"Получение российского сертификата типа на самолет МС-21-300 в Росавиации планируется в 2020 году, а валидация российского сертификата в EASA - в 2021 году", - сказал Борисов.

Он подчеркнул, что сертификация и подготовка к серийному производству самолета сейчас являются главной задачей иркутского авиазавода "Иркут", где собирается МС-21. "Успешная реализация этой программы обеспечит загрузку завода, что особенно важно в условиях существенного сокращения закупок военных самолетов по государственному оборонному заказу", - добавил он.

Ранее президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь выразил надежду на скорую сертификацию самолета МС-21 в EASA. Европейский сертификат даст компании право на международные поставки самолетов МС-21. Слюсарь также отмечал, что процесс сертификации идет в соответствии с графиком.

Риски новых санкций

Риски новых западных санкций в отношении программы по созданию самолета МС-21 сохраняются, созданы предпосылки для давления на данную программу, отметил Борисов.

"В связи с вступлением в силу в сентябре 2018 года новых ограничений США в торговле с российскими компаниями, в том числе АО "Аэрокомпозит" и АО "ОДК-Авиадвигатель", созданы серьезные предпосылки к оказанию давления на программу МС-21", - сказал он.

"Наложен запрет на поставку композиционных материалов, используемых при производстве крыла для самолета МС-21. Кроме того, заблокированы поставки титанового крепежа, машин для выкладки сухой углеродной ленты и другого оборудования. Сохраняются риски введения новых санкций", - отметил вице-премьер.

По его словам, в целях успешной реализации программы МС-21 Минпромторгом России совместно с корпорацией "Иркут" разработан и выполняется комплекс мероприятий по замене иностранных композиционных материалов и ряда комплектующих изделий на российские аналоги. "Это позволит обеспечить технологическую независимость производства самолетов МС-21 от санкционной продукции. Именно поэтому правительство РФ оказывало и будет оказывать поддержку программе МС-21", - подчеркнул Борисов.

МС-21 - разрабатываемый самолет среднемагистрального класса. Предполагается выпускать версии МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (от 163 до 211 мест). Также планируется создание варианта МС-21-400 (до 250 мест). Лайнер в версии МС-21-300 впервые поднялся в воздух в мае 2017 года.