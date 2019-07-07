Министры стран ЕАЭС приедут на ИННОПРОМ в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Министры промышленности Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приедут на международную промышленную выставку ИННОПРОМ, для обсуждения развития сообщества. Об этом сообщил в воскресенье журналистам заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев в Екатеринбурге перед стартом ИННОПРОМ.

"У нас впервые на площадке ИННОПРОМ пройдет совет по промышленности Евразийского экономического союза - ЕврАзЭС. Пять министров промышленности ЕАЭС приедут сюда и будут обсуждать развитие союза", - сказал он.

По его словам, в ходе ИННОПРОМ торговые представители иностранных государств проведут двусторонние встречи с бизнесом, обсуждая в том числе, как товары российской промышленности продвигать на международных рынках.

"15 национальных экспозиций представлено в этом году на выставке. Ведущие из них - Турецкой Республики, страны - партнера мероприятия. Также у нас совместно с турецкой стороной пройдет три специализированных сессии, посвященных торгово-экономическому развитию, промышленности", - добавил Груздев.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году - "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна - партнер - Турция. Организаторами выставки выступают Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.