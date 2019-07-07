{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Deutsche Bank сократит около 18 тыс. сотрудников в рамках реорганизации

Запланированные преобразования обойдутся примерно в €7,4 млрд

БЕРЛИН, 7 июля. /ТАСС/. Финансовый институт Deutsche Bank сократит около 18 тыс. сотрудников в рамках масштабной реорганизации. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении банка после заседания набсовета.

Запланированные преобразования рассчитаны до конца 2022 года. Они обойдутся Deutsche Bank примерно в €7,4 млрд. Ранее в СМИ появлялась информация о планах банка сократить от 15 тыс. до 20 тыс. рабочих мест.

Deutsche Bank является крупнейшим фининститутом Германии, одним из важнейших транснациональных банков. Имеет представительства более чем в 70 странах.

Теги
Германия
ИННОПРОМ-2019
Губернатор Свердловской области открыл юбилейный ИННОПРОМ
По словам главы региона, выставка притягивает ведущих экспертов промышленности, представителей деловых и научных кругов, руководителей крупных концернов и холдингов со всего мира
Читать полностью