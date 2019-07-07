Дитрих сообщил, что несколько операторов смогут отслеживать транзит "санкционных" грузов

ТЫНДА /Амурская область/, 7 июля. /ТАСС/. Транзит грузов, подпадающих под действие принятых российскими властями ограничительных мер, смогут отслеживать несколько операторов. Об этом журналистам в воскресенье сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.

"На сегодняшний момент подготовлен проект временного регламента, временного порядка, который допускает возможность для нескольких операторов участвовать в этой работе. Временный регламент будет действовать пока его не отменят. Специальных сроков внутри него не обозначено", - сказал министр.

Дитрих напомнил, что Минтранс предлагал в качестве единого оператора транзита выбрать "дочку" оператора государственной системы "Платон".

"Нами предлагался оператор, который сейчас и подготовил все необходимые средства пломбирования - развернул все свои мощности для осуществления такого пломбирования на 20 пунктах пропуска и контрольно-пропускных пунктах. К сожалению, на сегодняшний момент решения о том, чтобы назначить оператора единственным исполнителем этой услуги не принято. В апреле в правительство внесены соответствующие проекты постановления и распоряжения", - пояснил Дитрих.

О транзите "санкционных" грузов

Российские и международные перевозчики с 1 июля должны были получить возможность перевозить "санкционные" товары через Россию транзитом при использовании электронных навигационных пломб. Речь идет о перевозках автомобильным и железнодорожным транспортом. По данным Минтранса, внедрение системы позволит увеличить объем транзита на 82 тыс. международных перевозок в год и в целом повысить его прозрачность.

В министерстве поясняли, что мониторинг ввозимых в Россию "санкционных" грузов будет вестись с помощью системы отслеживания перевозок. На первом этапе она будет работать только для контроля "санкционных" грузов, а в дальнейшем может быть распространена на транзит других товаров.

В течение первых шести месяцев с перевозчиков не будет взиматься плата за наложение и снятие пломб, а также постановку их на контроль в системе. Также не будут взиматься штрафы, отмечалось в сообщении Минтранса.

Ограничения на ввоз в Россию определенных товаров из США, Канады, Австралии, Норвегии и стран Евросоюза были введены в августе 2014 года в ответ на антироссийские санкции, введенные в связи с событиями на Украине. Под запрет попали фрукты, овощи, молочная и мясная продукция из этих стран. Позднее эти меры неоднократно продлевались и действуют по сей день.

"Платон" - государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 т. Введена на территории России с 15 ноября 2015 года. Оператором госсистемы "Платон" является ООО "РТ-Инвест транспортные системы".