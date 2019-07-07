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Reuters: два венесуэльских НПЗ прекратили работу из-за отсутствия электричества

Проблема возникла в турбогенераторе, сообщил работник PDVSA

КАРАКАС, 7 июля. /ТАСС/. Два венесуэльских нефтеперерабатывающих завода (НПЗ), расположенных в северо-западном штате Фалькон, прекратили свою работу из-за проблем с подачей электричества. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

"Отключение света на обоих НПЗ. Проблема возникла в турбогенераторе", - заявил агентству сотрудник венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA.

Отмечается, что НПЗ "Амуай" и "Кардон" прекратили свою работу в ночь на воскресенье. По данным агентства, без электричества остаются и близлежащие населенные пункты.

В марте в Венесуэле произошло несколько массовых отключений электричества, когда без света остались Каракас и большинство штатов. По данным правительства, причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара. По многим обесточенным регионам прокатилась волна грабежей, только в штате Сулия ущерб от действий злоумышленников превысил $50 млн. Президент Венесуэлы Николас Мадуро возложил ответственность за аварию на "американский империализм", Госдепартамент отверг эти обвинения.

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Мадуро, НиколасВенесуэла
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