Более 600 компаний примут участие в юбилейной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Юбилейная десятая международная промышленная выставка ИННОПРОМ открывается в Екатеринбурге. Организаторы прогнозируют, что мероприятие, которое пройдет с 8 по 11 июля, посетят более 46 тыс. человек. Всего в выставке примут участие делегации из 107 стран и 60 регионов РФ, свою продукцию представят около 600 компаний, среди которых 212 - иностранные участники.

В 2019 году количество стран, которые представят свои национальные стенды, выросло с восьми (в прошлом году) до 15. Стендовый формат работы на выставке, помимо страны-партнера, которой является Турция, подтвердили Белоруссия, Венгрия, Германия, Италия, Китай, Словакия, Чехия, Южная Корея, ЮАР, Япония, впервые - Австрия, Казахстан, Франция и Тайвань. О своем участии заявил ряд крупных иностранных компаний - Siemens, Mazak, Fanuc, Kuka, Siempelkamp, Dassault Systmes, Phoenix Contact, Autodesk и другие.

Среди национальных стендов самой масштабной станет экспозиция Турции, на которой страна намерена показать новейшие разработки своих компаний на площадке в 3 тыс. кв. м, ключевыми темами заявлены инновации и машиностроение. Всего на стенде свою продукцию продемонстрируют свыше 40 промышленных компаний, среди которых Durmazlar Makina, Layne Bowler Pompa, Hurmak Plastik Otomotiv Makina, Yilmaz Reduktor. Делегацию возглавит министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк.

ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году торжественное открытие выставки состоялось 7 июля, а основные мероприятия и деловая программа пройдут 8-11 июля.

Главный курс

За четыре дня форума организаторы планируют провести 160 мероприятий, в которых примут участие более 500 спикеров и более 13 тыс. участников дискуссий. Сквозной темой выставки станет обновление цифровой повестки промышленных предприятий. Ключевыми разделами выставки стали "ИННОПРОМ. Металлообработка", "Индустриальная автоматизация", "Машиностроение и производство компонентов", "Технологии для энергетики" и "Аддитивные технологии".

На выставке свои новейшие технологии и разработки в сфере промышленности представят крупнейшие отечественные компании, такие как ГК "Ростех", АО "ОСК", ГК "Росатом", Концерн ВКО "Алмаз-Антей", OOO "ЕвразХолдинг", ООО "УГМК-Холдинг", РМК. Гости выставки смогут познакомиться с некоторыми отечественными разработками. В частности, холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) представит на форуме модели медицинской версии вертолета "Ансан" и разрабатываемого легкого однодвигательного VRT-500.

По традиции, на полях форума состоится крупная биржа контактов, которая позволит провести B2B-переговоры между бизнесменами из разных стран.

Помимо выставки участники смогут посетить мероприятия деловой программы. По словам первого вице-президента ГК "Формика", директора деловой программы ИННОПРОМ Антона Атрашкина, она будет запущена 8 июля с главной стратегической сессии, которая называется "Чемпионы цифровой гонки: конкурентные стратегии", в которой руководители правительства РФ и топ-менеджеры международных компаний из Японии, Германии, Австрии и Турции расскажут о том, как им удается добиваться успехов и обходить конкурентов.

В этот же день стартуют три российско-турецких форума, посвященные сотрудничеству в области инвестиций, промышленности и машиностроения. Кроме этого, запланировано проведение российско-австрийского и российско-немецкого промышленных форумов, а также пленарные сессии по разным тематическим трекам.

В 2019 году на главную премию выставки - "Индустрия" - было подано более 70 заявок от российских промышленных компаний. По результатам экспертного голосования определены пять компаний, набравших максимальное количество голосов. Компания-победитель будет объявлена в рамках главной стратегической сессии.

Региональная повестка

По данным министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина, регион на выставке представят 42 крупных промпредприятия, их количество увеличилось на шесть по сравнению с предыдущей выставкой. В частности, Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) на двухэтажном стенде площадью 306 кв. м представит погрузочно-доставочную машину для проведения подземных горных работ. Машиностроительный завод имени Калинина продемонстрирует первую отечественную модель ричтрака (техника для обслуживания высоких стеллажей). Свою продукцию также экспонируют и НПО автоматики, ВСМПО-АВИСМА, Уральский завод гражданской авиации и другие.

Для посетителей и гостей выставки организаторы приготовили насыщенную культурную программу. Желающие могут забронировать экскурсии в музей военной техники УГМК в Верхней Пышме, автобусно-пешеходную экскурсию "Романовы - венценосная семья" с посещением монастырского комплекса "Ганина Яма". В дни проведения масштабных мероприятий гости города также могут побывать на фестивале "Иван-да-Марья" в Уральском центре развития дизайна, где 150 ремесленников и мастеров народных художественных промыслов из 35 городов России представят свои авторские изделия.

Также участники смогут посетить в пригороде Екатеринбурга международный фестиваль казачьей культуры "Казаки Урала", который пройдет впервые.

Для любителей спорта в первый день ИННОПРОМ пройдет профессиональный турнир по кикбоксингу Fair Fight IX. На ринг Академии единоборств "Русской медной компании" выйдут 26 бойцов из девяти стран, в том числе состоится бой российского спортсмена Артема Пашпорина против Йодвичи Банчамека из Таиланда.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ пройдет 8-11 июля в Екатеринбурге. Нынешняя тема выставки - "Цифровое производство: интегрированные решения". Организаторами форума выступают Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.