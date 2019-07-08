Первая высокоскоростная железная дорога введена в эксплуатацию в Хайкоу

ХАЙКОУ /Китай/, 8 июля. /ТАСС/. Первая высокоскоростная железнодорожная линия начала действовать в городе Хайкоу - административном центре китайской южной островной провинции Хайнань. Об этом сообщила газета China Daily .

Протяженность ветки, соединяющей центр с пригородами Хайкоу, составляет 38 км. Поезда курсируют по ней каждые 15 минут с 06:30 до 23:00 по местному времени. Максимальная скорость движения поездов составляет 150 км/ч.

Как пишет газета, время в пути между двумя конечными станциями линии составляет порядка 30 минут. Раньше, чтобы преодолеть маршрут от города до пригородных районов на автобусе, требовалось не менее 2 часов.

"Скоростной пригородный поезд может перевозить 756 пассажиров", - сказал заместитель мэра Хайкоу Сунь Фан.- Даже при полной загрузке состав может развивать максимальную скорость".

Китай обладает самой протяженной в мире сетью высокоскоростных железнодорожных магистралей. По данным Китайской государственной корпорации China Railways, к концу 2018 года их общая протяженность составила около 29 тыс. километров. Согласно прогнозу, к 2025 году этот показатель достигнет 38 тыс. км.

К 2025 году общая протяженность железных дорог в КНР должна достичь 175 тыс. км. На конец 2017 года этот показатель составлял 127 тыс. км.