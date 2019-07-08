Амурский судозавод в Хабаровском крае вложил в модернизацию около 90 млн рублей

ТАСС, 8 июля. Амурский судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре направил около 90 млн рублей на модернизацию предприятия, вложив средства в установку новой линии для работы с металлопрокатом. Об этом сообщила пресс-служба предприятия в понедельник.

"Новая технологическая линия стоимостью порядка 87,5 млн рублей предназначена для дробеметной очистки с последующей консервацией листовой прокатной стали и металлоконструкций", - говорится в распространенном релизе. Прочность обработанного на новом оборудовании металла повышается в 2-2,5 раза. Средства на закупку и монтаж нового оборудования были потрачены заводом в рамках федеральной целевой программы по модернизации судостроительных предприятий.

Как сообщил журналистам президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, присутствовавший на церемонии запуска новой линии, завод ждет оптимизация. "Соотношение между объемом заказов и размерами завода нужно будет оптимизировать. Эта работа будет проведена аккуратно и планомерно", - сказал Рахманов, добавив, что производственная площадка в том виде, в котором она существовала в советские годы, сейчас не нужна.

ПАО "Амурский судостроительный завод" (Комсомольск-на-Амуре, входит в состав ОСК) работает с 1936 года. Завод может выполнять работы по строительству, ремонту и утилизации боевых кораблей, подводных лодок и судов. Предприятие является основной базой на Дальнем Востоке по строительству боевых кораблей для Тихоокеанского флота.