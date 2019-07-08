Глава Камчатки предложил запретить резидентам СПВ выдачу земли под платные стоянки

ТАСС, 8 июля. Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин обратился в Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики с предложением внести изменения в федеральное законодательство и исключить организацию платных стоянок из разрешенных видов деятельности для резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ). Об этом сообщается на официальном сайте правительства Камчатского края.

Ранее в местных СМИ сообщалось, что владелец предприятий в Петропавловске-Камчатском получил земельные участки в качестве резидента свободного порта "Владивосток" и организовал в городе платные стоянки, что вызвало недовольство местных жителей.

"Мы говорим об исключении конкретного вида деятельности - размещения платных парковок и автостоянок, который по сути своей противоречит целям создания ТОР и СПВ. Специальные преференциальные режимы ТОР "Камчатка" и СПВ направлены на развитие территории: новые производства, рабочие места, увеличение выпускаемой местной продукции - вот о чем речь. А просто взять землю в центре города, поставить шлагбаум и начать брать деньги с людей - это к развитию города и края не имеет никакого отношения", - цитирует пресс-служба Илюхина.

В сообщении также отмечается, что существуют проблемы при предоставлении земельных участков для резидентов СПВ. "Так, фактически отсутствует регламент этой процедуры. В итоге на один и тот же участок могут претендовать сразу несколько резидентов", - говорится в сообщении. Кроме того, местные органы власти не могут принимать участие в согласовании выделения земли.

Камчатский край занимает лидирующие позиции по количеству резидентов СПВ среди дальневосточных субъектов. По состоянию на 1 июля на Камчатке зарегистрирован 121 резидент с объемом инвестиций более 9 млрд рублей. Создано больше 200 рабочих мест.

Свободный порт Владивосток - это территория, которая пользуется особыми режимами таможенного налогового и административного регулирования. В нее входит большая часть муниципальных районов Приморского края, два - в Хабаровском крае, городской округ и район в Сахалинской области, городской округ в Камчатском крае и Чукотском АО.