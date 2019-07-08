Минпромторг планирует оптимизировать меры поддержки без изменения объемов финансирования

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Количество мер поддержки отечественной промышленности планируется сократить в два раза для повышения качества работы тех или иных инструментов. При оптимизации объем финансирования останется на прежнем уровне. Об этом сообщил директор департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга Алексей Ученов на сессии "Инвестиции в регионы: курс на устойчивое развитие", которая прошла на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ.

"Несколько слов об оптимизации мер поддержки - Министерство промышленности и торговли РФ продолжит работу по поддержке отечественной промышленности, безусловно. Мы сейчас во исполнение решения Дмитрия Николаевича Козака [вице-премьер России] занимаемся некой оптимизацией мер поддержки, у нас с 40 действующих мер примерно останется половина, не более", - сказал он.

В беседе с ТАСС Ученов пояснил, что объемы господдержки сокращаться не будут, а изменится лишь количество инструментов. "Это в конечном итоге направлено на оптимизацию, на то, чтобы они [инструменты] были более прозрачные, но ни в коем случае речи о том, что будет сокращаться господдержка, именно финансовая поддержка, - не будет <...> Мы будем делать это в кратчайшие сроки. До конца года мы такую работу активную начнем", - сказал он.

О выставке

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторы выставки - Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.