Подмосковье презентует свой инвестиционный потенциал в Турции в октябре

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Московская область планирует презентовать свой инвестиционный потенциал в Турции в октябре текущего года, сообщила в понедельник пресс-служба регионального министерства инвестиций и инноваций.

"В начале октября 2019 года в Стамбуле и в Бурсе пройдет презентация инвестиционного потенциала Московской области для турецкого бизнеса", - говорится в сообщении.

Вопрос проведения презентации обсуждался в Екатеринбурге на встрече зампреда правительства Подмосковья Вадима Хромова с замминистра торговли Турции Йылмаз Батур в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ. Батур сообщила на переговорах о намерении выйти с предложением создания отдельной подгруппы по работе с Подмосковьем в рамках межправительственной комиссии Россия-Турция по торгово-экономическому сотрудничеству и включить международный агропромышленный форум в Московской области в перечень рекомендованных мероприятий для турецких сельхозпроизводителей.

По словам Хромова, товарооборот Московской области с Турцией за последние годы увеличился почти на четверть, до $682 млн. В Подмосковье зарегистрировано 15 компаний с участием турецкого капитала. Основные сферы их деятельности: производство стройматериалов и керамической плитки, сантехники, оптовая торговля.

О выставке

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области.

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