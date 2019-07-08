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Южнокорейская Asiana прекратила регулярные полеты из Хабаровска в Сеул

Также 9 июля авиакомпания выполнит последний рейс Южно-Сахалинск - Сеул

ХАБАРОВСК, 8 июля. /ТАСС/. Южнокорейская авиакомпания Asiana Airlines перестала выполнять регулярные полеты из Хабаровска в Сеул. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в хабаровском представительстве авиакомпании.

В мае авиакомпания сообщала о планах прекратить в июле рейсы из Хабаровска и Южно-Сахалинска.

"Авиакомпания прекратила регулярные рейсы из Хабаровска в Сеул, которые выполняла трижды в неделю. Остался только один рейс по средам, последний будет выполнен 28 августа", - сказал представитель авиакомпании.

Он уточнил, что последний рейс из Южно-Сахалинска до Сеула будет выполнен 9 июля.

Ранее сообщалось, что компания также намеревалась прекратить полеты из Чикаго до Сеула. Ситуация связана с перепродажей компании другому владельцу.

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РоссияХабаровский край
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