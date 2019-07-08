Инвестор вложит до 450 млн рублей в строительство диализных центров в Ростовской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Германская компания "Фрезениус Нефрокеа" вложит до 450 млн рублей в строительство диализных центров в отдаленных районах Ростовской области, сообщил журналистам генеральный директор компании "Фрезениус Нефрокеа" в России Алексей Смирнов после подписания соглашения в ходе форума ИННОПРОМ в Екатеринбурге.

"Мы инвестировали в регион примерно 450 млн рублей, инвестиции пошли в социальную сферу, в развитие системы здравоохранения. Мы готовы инвестировать примерно такую же сумму в ближайшие несколько лет. В течение следующего года мы построим еще несколько клиник для обеспечения качественной, квалифицированной медицинской помощи жителей отдаленных районов Ростовской области", - сказал Смирнов.

Как пояснили в пресс-службе губернатора Ростовской области, речь идет о строительстве диализных центров.

"В соответствии с подписанным документом, в 2019-2020 годах компания планирует открыть в Ростовской области три новых диализных центра: в Азове, Аксае и Сальске. Общий объем инвестиций в их строительство составит 430 млн рублей. Будет создано более 100 рабочих мест", - сообщили в пресс-службе.

По словам губернатора региона Василия Голубева, в области уже работают шесть диализных центров этой компании: в Ростове, Шахтах, Таганроге, Миллерово и два центра в Волгодонске. "Более 500 пациентов из Ростовской области и соседних регионов получают там профессиональную медицинскую помощь. Рассчитываем, что качественную медпомощь будут получать рядом с домом еще больше жителей области", - сказал Голубев после подписания соглашения.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.