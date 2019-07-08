Компания "Минскметропроект" спроектирует второй Северомуйский тоннель на БАМе

УЛАН-УДЭ, 8 июля. /ТАСС/. Компания "Минскметропроект", спроектировавшая тоннель на автодороге Адлер - Красная Поляна, займется разработкой документации для строительства второй очереди Северомуйского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии. Об этом сообщается в понедельник на сайте компании "Северомуйский тоннель-2", учрежденной Группой "Сибантрацит".

Ранее сообщалось, что "Сибантрацит" обратилась к президенту страны с предложением реализовать проект по строительству второго Северомуйского тоннеля. Управление строительством объекта осуществляет УК "Востокуголь". Объем инвестиций - 60 млрд рублей.

"Компания "Северомуйский тоннель-2" подписала договор с ОАО "Минскметропроект" на разработку документации для строительства второй очереди Северомуйского тоннеля. В соответствии с условиями договора, "Минскметропроект" берет на себя обязательство пройти госэкспертизу проекта в начале 2020 года. В дальнейшем проектный институт будет осуществлять авторский надзор за строительством тоннеля", - говорится в сообщении.

Строительство тоннеля должно начаться в течение года и занять не более пяти лет, после чего пропускная способность на этом участке БАМа увеличится до 100 млн т в год. "При разработке проекта "Минскметропроект" должен обеспечить возможность пропуска по тоннелю поездов с интервалом попутного следования не более 10 минут", - отмечается в сообщении.

По словам гендиректора компании "Северомуйский тоннель-2" Вадима Бугаева, предложение "Минскметропроекта" по всем параметрам оказалось самым оптимальным. "Этот проектный институт - один из лучших в СНГ, его сотрудники - профессионалы высочайшего класса в области проектирования тоннелей. Мы уверены, что подготовленный компанией проект позволит нам построить современный тоннель в заявленные сроки", - приводятся слова Бугаева в сообщении.

Основная сфера деятельности компании "Минскметропроект", созданной в 1977 году, комплексное проектирование тоннелей, метрополитенов и других подземных сооружений. Среди наиболее крупных объектов, построенных по проектам института и введенных в эксплуатацию, - тоннели на автодорогах Адлер - Красная Поляна и Алагир - Нижний Зарамаг - Алания (Северная Осетия), также это объекты метрополитена в Минске и Москве.

Второй Северомуйский тоннель

Северомуйский тоннель был открыт в декабре 2003 года. Свое название он получил по Северо-Муйскому хребту, сквозь который он проходит. Это самый протяженный железнодорожный тоннель в России (15,3 км).

Его ввод в эксплуатацию позволил запустить безостановочное движение тяжеловесных грузовых поездов по БАМу. До его открытия такие составы приходилось расцеплять и перемещать в обход частями.

Ранее глава РЖД Олег Белозеров говорил, что первый Северомуйский тоннель, который строился в течение 25 лет, представляет собой "бутылочное горлышко" на БАМе. Тоннель, по данным РЖД, пропускает 16 пар поездов в сутки. Также действует и Северомуйский обход, по которому разрешают двигаться лишь порожним составам.

Ранее Белозеров заявлял, что строительство второго Северомуйского тоннеля позволит увеличить провозную способность на участке Байкало-Амурской магистрали с 16 млн до 100 млн т грузов.