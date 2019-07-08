"Юг-Энерго" начала проектирование мощностей по выпуску "Евро-5" в Ростовской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Компания "Юг-Энерго" приступила к реализации проекта по развитию Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области для производства бензина класса "Евро-5", до конца 2019 года начнется проектирование новых мощностей предприятия, сообщил ТАСС на международной промышленной выставке ИННОПРОМ губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Это долгосрочная инвестиция, до 2027 года, работа сегодня началась, партнеры приступили к реализации проекта. Это работа по улучшению качества продуктов в виде нового бензина пятого поколения - то, что сегодня является стандартом не только в России, но и в Европе. Проектирование начинается в этом году", - сказал Голубев.

Соглашение о реализации проекта было подписано в июне на Петербургском международном экономическом форуме. В соответствии с ним, "Юг-Энерго" в период с 2020 года по 2030 год инвестирует в проект 177 млрд рублей, в ходе его реализации планируется создать до 1 тыс. рабочих мест.

Нефтеперерабатывающий завод с проектной мощностью до 7,5 млн т нефти в год был введен в эксплуатацию в Ростовской области в 2009 году. В 2014 году завершено строительство битумной установки мощностью 700 тыс. т в год. В 2015 году завершено строительство второй установки первичной переработки нефти.