Володин: государство не ставит задачу навязать людям цифровые технологии

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Развитие цифровой экономики в России должно повысить качество жизни людей, но у государства нет задачи навязать россиянам технологии, особенно в сферах, которые касаются их лично. Об этом заявил в понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин, открывая парламентские слушания по вопросам развития цифровой экономики.

Спикер обратил внимание, что один из аспектов рассматриваемой темы связан с защитой персональных данных и прав граждан. "Этому мы тоже должны уделять внимание, потому что навязывать технологии, особенно в том, что касается лично человека, ни у кого задачи нет, и мы должны это помнить", - подчеркнул он.

При этом в целом тема развития цифровой экономики крайне важна, продолжил Володин. "Мы должны понимать, что от того, насколько мы создадим условия для развития цифровой экономики, настолько у нас экономика будет эффективно развиваться", - сказал он. По словам спикера, тема не случайно вынесена на площадку Госдумы. "У нас в планах рассмотрение большого блока законов по развитию цифровой экономики", - напомнил он.

"Не все идет гладко, - констатировал глава нижней палаты парламента. - Есть законопроекты, которые мы должны были рассмотреть и принять еще вчера, но их пока даже нет в проектах". Ряд законопроектов, инициированных депутатами, уже принят, это хорошее начало, но "этого явно недостаточно", указал он.

Из приоритетных законов, которые должны быть приняты до 1 января 2020 года, принят пока один, пояснил Володин. "19 законопроектов из пакета правительства не приняты. Восемь из них - законопроекты, которые должны были быть внесены Министерством экономического развития, четыре - Министерством финансов, четыре - Министерством юстиции, три - Министерством цифрового развития и один закон - Министерством труда и соцзащиты, - перечислил он. - Это тот минимум, о котором мы говорим". "На самом деле законопроектов намного больше, нам крайне важно сегодня выслушать позицию по этому вопросу представителей правительства, профильных министерств, и, конечно, об этом поговорить с вами - теми, кто представляет IT-отрасль, кто будет обеспечивать развитие цифровой экономики в нашей стране", - обратился спикер к присутствующим.

"Речь идет о создании условий, законодательство здесь играет ключевую роль для того, чтобы наши компании имели преференции, чтобы они могли развивать свои предложения более эффективно. И, конечно, это должно в первую очередь сказаться на качестве жизни людей", - заключил Володин.