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Совбез подготовил рекомендации по дополнительным мерам госрегулирования авиаотрасли

Межведомственная комиссия Совета безопасности на заседании уделила особое внимание нейтрализации угроз экономической безопасности России

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Межведомственная комиссия Совета безопасности РФ подготовила рекомендации, чтобы обеспечить устойчивое функционирование авиационной отрасли в связи с возможным введением санкций. Как сообщила пресс-служба Совбеза, эти вопросы были рассмотрены на состоявшемся заседании комиссии.

"Особое внимание уделено нейтрализации угроз экономической безопасности России, связанных с возможным введением секторальных санкций в отношении российской авиатранспортной отрасли, - говорится в сообщении пресс-службы. - В целях обеспечения устойчивого функционирования авиатранспортной отрасли подготовлены рекомендации по принятию дополнительных мер государственного регулирования".

Межведомственная комиссия Совета безопасности РФ по безопасности в экономической и социальной сферах образована Указом президента РФ от 6 мая 2011 года в целях реализации возложенных на Совет безопасности РФ задач по обеспечению национальной безопасности в экономической и социальной сфере. В состав комиссии входят представители федеральных органов государственной власти, других государственных органов и ряда организаций.

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