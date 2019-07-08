Латвийская AirBaltic в мае 2019 года обслужила на маршрутах в РФ на 17% пассажиров больше

РИГА, 8 июля. /ТАСС/. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic ("Эйр Балтик") в мае увеличила перевозки пассажиров на своих маршрутах в Россию и обратно на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом услугами авиаперевозчика на российских маршрутах воспользовались более 45 тыс. пассажиров, сообщает в понедельник пресс-служба авиакомпании.

"Рига служит отличными воротами между Европой и Россией и наоборот. Во многих случаях AirBaltic предлагает самое быстрое сообщение между городами России и Европейского союза", - отмечает исполнительный директор авиакомпании Мартин Гаусс.

По данным авиаперевозчика, в 2019 году более 60% пассажиров из России выбрали Ригу в качестве транзитного пункта назначения благодаря доступу к сети AirBaltic более чем по 70 направлениям, охватывающим Европу, Скандинавию, СНГ и Ближний Восток. Самыми популярными конечными пунктами назначения среди путешественников из России были такие города, как Париж, Киев, Вильнюс, Копенгаген, Лондон и Тбилиси. В настоящее время AirBaltic обслуживает пять направлений в РФ, предлагая сообщение между Москвой, Санкт-Петербургом, Калининградом, Сочи, Казанью и Ригой.

AirBaltic была создана в 1995 году. Компания на 80% принадлежит правительству страны, на 20% - частным инвесторам. Авиаперевозчик выполняет рейсы более чем в 70 городов мира из Риги, Таллина и Вильнюса. Воздушный флот компании насчитывает 39 самолетов.