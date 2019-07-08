Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях на 0,45-0,55 п.п.

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Сбербанк снизил максимальные ставки по вкладам в рублях на 0,45-0,55 п.п. По валютным вкладам снижение составило до 0,75 п.п., сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

"Сбербанк снизил процентные ставки по вкладам в рублях и долларах <…> Ставки по базовой линейке для массовых клиентов снижены на разные величины: от 0,45 до 0,55 п.п. в рублях и от 0,05 до 0,75 п.п. в долларах в зависимости от срока, суммовой градации и наличия опций пополнения и снятия средств", - отметили в пресс-службе.

Максимальная ставка по рублевому вкладу составляет 5,05%. С учетом капитализации процентов при открытии вклада сроком на три года и суммой вклада от 400 тыс. рублей ставка составит 5,44%. Ранее максимальная ставка без учета капитализации дохода по процентам составляла 5,75% годовых.

По вкладам в валюте максимальная ставка снизилась до 1,35% годовых. Такая доходность доступна при открытии вклада суммой от $20 тыс. на срок один-два года.

Также в пресс-службе отметили, что основными причинами снижения процентных ставок по вкладам являются снижение ключевой ставки ЦБ, повышение норматива обязательных резервов с 7% до 8% с 1 июля (для валюты), а также общий тренд на снижение ставок на рынке.

ЦБ 14 июня снизил ключевую ставку на 25 б.п., до 7,5% годовых. Следующее заседание совета директоров по ключевой ставке состоится 26 июля.