Завод по глубокой переработке ванадия создадут в тульской ОЭЗ "Узловая"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Компания Evraz построит производственный комплекс по глубокой переработке ванадия на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Узловая" в Тульской области, сообщил в понедельник первый заместитель губернатора региона Вячеслав Федорищев на тематической секции Международной промышленной выставки ИННОПРОМ.

"Это новый проект, соглашение о реализации которого было заключено с компанией Evraz. В ОЭЗ "Узловая" будет создана глубокая переработка ванадия, феррованадия. Эта продукция высокого передела, мы точно понимаем, что этот продукт не будет замещен аналогами в ближайшее десятилетие", - сказал Федорищев.

В пресс-службе правительства Тульской области ТАСС сообщили, что соглашение о сотрудничестве между инвестором и правительством региона было заключено в июне 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме. "Объем инвестиций в создание производственного комплекса составит более 5,5 млрд рублей, будет открыто около 500 рабочих мест. Добавки из ванадия необходимы для изготовления сверхпрочной стали и сплавов из титана", - сказали в пресс-службе. Сроки реализации проекта не уточняются.

Evraz - вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в России, США, Канаде, Чехии, Италии и Казахстане. Компания входит в число крупнейших производителей стали в мире. В 2018 году компания произвела 13,02 млн тонн стали.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.