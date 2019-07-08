"Дочка" Росатома вложит 5 млрд рублей в модернизацию своего завода в Волгодонске

ТАСС, 8 июля. Компания "АЭМ-технологии" (входит в "Атомэнергомаш", машиностроительный дивизион госкорпорации "Росатом") до 2024 года вложит в развитие своего завода "Атоммаш" в Волгодонске Ростовской области около 5 млрд рублей. Об этом сообщил на международной промышленной выставке ИННОПРОМ генеральный директор Агентства инвестиционного развития региона (АИР) Игорь Бураков.

"Компания "АЭМ-технологии" инвестирует в техническое перевооружение своих предприятий в ближайшие пять лет порядка 7 млрд рублей, большую часть этих инвестиций, примерно 5 млрд рублей, получит волгодонский филиал компании - завод "Атоммаш", - привели в пресс-службе АИР слова Буракова.

На производство поставят новые механообрабатывающие стенды, сварочные установки, другое оборудование. Планируется развитие конструкторско-производственной базы, набор и обучение нового персонала.

Завод "Атоммаш" - одно из ведущих предприятий промышленного комплекса Ростовской области, гигант советского, а ныне российского атомного машиностроения. В партнерстве с другими предприятиями "АЭМ-технологии" завод изготавливает полный комплект оборудования реакторного зала АЭС, включая корпуса атомных реакторов и парогенераторов. В настоящее время предприятие выполняет заказы по поставкам комплектов для АЭС в Индии, Бангладеш, Турции.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.