Вспомогательные конструкции для работ на Крымском мосту используют для новых проектов в РФ

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Сборно-разборные служебные конструкции, которые использовались при строительстве Крымского моста, будут применяться для других проектов в разных регионах России, сообщили журналистам в инфоцентре моста.

"Демонтаж выполняется совместно с водолазами. Они помогают поднимать на поверхность трубчатые сваи рабочих мостов, погруженные на разную глубину. <…> Сваи, пролетные строения и другие элементы складируются на стройплощадке. Далее? они будут поэтапно перевозиться в другие регионы России для организации строительства новых объектов транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

По данным инфоцентра, в настоящее время на поверхность подняли порядка 20 свай, предстоит поднять еще около 400 - и это только на одном из трех рабочих мостов. Для работ по демонтажу установлен понтон с краном, используются водолазная станция, водолазное оборудование. Работы осложняются течениями из Азовского моря в Черное - и в обратном направлении, под водой много рыбы, а кроме того, агрессивной считается и сама морская среда. Водолазы работают в паре: один находится под водой, другой страхует его наверху и готов прийти на помощь.

Отмечается, что сборно-разборные металлические конструкции обеспечивали перемещение и работу тяжелой техники в акватории и бесперебойную доставку материалов на протяжении всех 19 км моста. Несмотря на сложность работ, строительство рабочего моста позволило свести к минимуму зависимость от штормовой погоды и техфлота.

Уточняется, что первый рабочий мост соединил косу и остров Тузла осенью 2015 года, строительство второго (от Тузлы до судоходного коридора в проливе) и третьего (от керченского берега до фарватера) завершилось через год. Причем третий участок - самый протяженный, его длина составила более 2 км. Сооружение из 100 пролетов на 101 опоре тяжелее металлической части Эйфелевой башни в Париже: его вес более 7900 тонн.

Крымский мост протяженностью 19 км - самый длинный в России и Европе - связал полуостров с другими регионами России. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года. Строительство железнодорожной части моста и подходов к нему завершится до конца года.