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ИННОПРОМ-2019

Путин посетит 9 июля промышленную выставку ИННОПРОМ в Екатеринбурге

Кроме того, президент встретится со студентами, аспирантами и осмотрит экспозицию инновационных разработок УрФУ

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин совершит 9 июля рабочую поездку в Екатеринбург, где посетит Международную промышленную выставку ИННОПРОМ. Также российский лидер выступит перед участниками II Глобального саммита по производству и индустриализации. GMIS - это совместная инициатива Министерства энергетики и промышленности ОАЭ и Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), соорганизатором саммита выступает Минпромторг России.

"В Уральском федеральном университете имени Б.Н.Ельцина глава государства встретится со студентами и аспирантами, а также осмотрит экспозицию инновационных разработок УрФУ", - также сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году - "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияИННОПРОМ-2019
ИННОПРОМ-2019
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