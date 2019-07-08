Минэкономразвития объяснило резкое замедление инфляции в июне

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Резкое замедление инфляции в России в июне свидетельствует о слабой динамике совокупного спроса в экономике, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина инфляции".

"Резкое замедление инфляции свидетельствует о слабой динамике совокупного спроса в экономике, что демонстрирует и монетарная инфляция. На протяжении последних месяцев показатель монетарной инфляции держится ниже целевого ориентира Банка России как в терминах последовательных приростов (в годовом выражении), так и по отношению к соответствующему периоду прошлого года (в июне - 3,8% в годовом выражении, с поправкой на разовое повышение НДС темпы роста оцениваются на уровне ниже 3% в годовом выражении)", - отмечается в докладе.

Инфляция в июле

Инфляция в России в июле замедлится до 4,5-4,6% в годовом выражении с 4,7% в июне, говорится в докладе МЭР.

В месячном выражении инфляция в июле составит 0,2%, ожидают в министерстве.

"Повышение тарифов в сфере ЖКХ на 2,4% с 1 июля приведет к нормализации годовых темпов роста цен на регулируемые услуги, начиная с июля, поскольку суммарная индексация тарифов в текущем году (с учетом их повышения с 1 января) установлена на том же уровне, что и в 2018 году (4%)", - отмечается в докладе.