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Арбитражный суд признал банкротом банк "Иваново"

ЦБ отозвал лицензию у этого банка 5 апреля

ТАСС, 8 июля. Арбитражный суд Ивановской области удовлетворил заявление Банка России о признании АО КБ "Иваново" банкротом и открыл в отношении его конкурсное производство, сообщила в понедельник ТАСС представитель Арбитражного суда по региону.

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5 апреля ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Иваново". По данным регулятора, банк допускал многочисленные нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и недостоверную информацию по банковским операциям.

"Сегодня было вынесено решение суда признать банк "Иваново" банкротом и открыть в отношении него конкурсное производство на год. Конкурсным управляющим определено "Агентство по страхованию вкладов", - сказали в суде.

Ключевым направлением деятельности КБ "Иваново" являлось кредитование компаний и граждан. При этом более 70% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды. Основным источником финансирования были привлеченные денежные средства населения, на их долю приходилось около 90% всех привлеченных банком средств. Регулятор неоднократно применял к банку меры воздействия, в том числе трижды вводил ограничения на привлечение денежных средств граждан.

Ранее "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) выбрало Сбербанк и Россельхозбанк в качестве агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам банка "Иваново". Выплаты были начаты 17 апреля.

Теги
РоссияИвановская область
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