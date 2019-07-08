Сбербанк просит ЦБ разрешить применять собственную методику оценки доходов заемщиков

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Сбербанк обратился в ЦБ с запросом о возможности применять собственные модели оценки дохода заемщика при расчете показателя долговой нагрузки (ПДН, отношение долга к доходам). Об этом сообщил ТАСС старший вице-президент Сбербанка Джангир Джангиров.

По его словам, собственные методики Сбербанка в некоторых случаях позволяют более точно, чем методология ЦБ, оценивать ПДН заемщиков.

Ранее ЦБ ввел в регулирование показатель долговой нагрузки и планирует с 1 октября ввести для банков коэффициенты риска по потребкредитам в зависимости от ПДН и полной стоимости кредита (ПСК).

"Мы находимся в диалоге с ЦБ, но как решит регулятор, так и будем действовать. С октября мы будем следовать методологии ЦБ - пока Центральный банк модельный подход не разрешает. Мы можем его использовать для внутренних целей, но не для оценки риск-взвешенных активов. Применение собственных методик - это возможное развитие регулирования", - сказал ТАСС Джангиров.

ЦБ предлагает методику, согласно которой банки должны оценивать доходы заемщика либо через справку 2-НДФЛ, либо через средний доход в регионе, либо через уже существующие платежи человека по кредитам. "Предлагаемая ЦБ методология хорошо бы работала, если бы все заемщики могли документально подтвердить свой доход", - отметил Джангиров.

"У нас есть свои модели для ПДН в части дохода. Зачастую они дают более точный результат. Модельная оценка предполагает, что вы не берете информацию о доходах у заемщика. Например, доход вычисляется по его финансовой активности в вашем банке и по другой имеющейся у банка информации", - пояснил он.

Собственные методики применяют и другие банки, отметил Джангиров.