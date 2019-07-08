"Трансаэро" не удалось в суде оспорить займ у "дочки" "Аэрофлота" в 583 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал авиакомпании "Трансаэро" в требовании признать недействительным займ на 538 млн рублей у дочерней структуры "Аэрофлота" - "Аэрофлот - Финанс", взятый на три дня перевозчиком для пополнения оборотных средств, следует из определения суда.

Согласно материалам дела, заявление о признании сделки по выдаче займа недействительной подал конкурсный управляющий Алексей Белокопыт. "В удовлетворении заявления об оспаривании сделки конкурсному управляющему открытым акционерным обществом "Авиационная компания "Трансаэро" Белокопыту Алексею Васильевичу отказать", - говорится в документе.

Согласно материалам дела, "Трансаэро" получила средства от "Аэрофлот - Финанс" в 2015 году, деньги были направлены на осуществление текущей деятельности по перевозке пассажиров, а также заправке и обслуживанию самолетов. Займ был выдан на три дня. После введения в отношении "Трансаэро" процедуры банкротства конкурсный управляющий посчитал, что данная сделка "является подозрительной", так как такие короткие сроки могли повлечь увеличение кредиторской задолженности перевозчика и потребовал ее отмены.

В ходе судебного заседания было установлено, что на заседании правительственной комиссии под председательством занимавшего в 2015 году пост вице-премьера Игоря Шувалова было принято решение о консолидации активов "Трансаэро" и "Аэрофлота", а также "была подчеркнута необходимость безусловного выполнения ранее принятых обязательств ОАО "Трансаэро", в том числе по перевозке пассажиров" и поэтому авиакомпания была вынуждена взять эти средства, чтобы не допустить полной приостановки деятельности из-за финансовых проблем.

Кроме того, конкурсный управляющий также отметил на суде, что на момент получения займа гендиректором "Трансаэро" был Дмитрий Сапрыкин, который также входил в состав совета директоров "Аэрофлота" - учредителя "Аэрофлот-Фианс", выдавшей деньги, что говорит о его заинтересованности. Суд также отказал Белокопыту в этом требовании, сославшись на судебную практику по подобным делам и отметив, что сама по себе выдача такого займа не является незаконной.

В 2015 году "Трансаэро" оказалась не в состоянии обслуживать долги, превышавшие 250 млрд рублей. В октябре того же года Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта "Трансаэро". В 2017 году "Трансаэро" признали банкротом. Экс-главу "Трансаэро" Сапрыкина в суде также требовали привлечь к субсидиарной ответственности по долгам компании, арбитраж Петербурга рассмотрит данный иск 9 июля.