Югра предложила создать единый механизм поддержки инвесторов по принципу одного окна

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО-Югра) предложили создать единый механизм поддержки инвесторов по принципу одного окна. Об этом сообщил в понедельник заместитель губернатора Алексей Забозлаев на сессии "Господдержка 2.0 - открытый диалог или поиск ренты?" на полях форума ИННОПРОМ в Екатеринбурге.

"Не всегда предприниматели могут ориентироваться в таком количестве нормативных документов и условий. В связи с этим предлагаем унифицировать механизм обращения инвесторов на поддержкой на базе какого-либо из действующих федеральных институтов развития по принципу одного окна", - сказал он.

Забозлаев добавил, что в регионе уже реализован подобный проект на базе фонда развития, куда может обратиться любой инвестор из малого или среднего бизнеса. "Далее уже эксперты фонда в зависимости от объема инвестиций или структуры инвестпроекта либо оставляют его у себя в фонде, либо отдают в фонд поддержки предпринимательства, где уже персональные менеджеры доводят эти проекты", - добавил он.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области.

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