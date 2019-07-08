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Ученые в США получили грант в $1 млн на разработку нового покрытия для солнечных панелей

Специальное химическое покрытие должно повысить эффективность батарей на 20%

ТАСС, 8 июля. Ученые из Техасского университета в Остине получили грант в размере $1 млн на разработку специального химического покрытия для панелей солнечных батарей, способного повысить их эффективность на 20%. Об этом сообщается на сайте университета.

На сегодняшний день 95% солнечных батарей, представленных на рынке, разработаны на основе кремния. Они преобразуют менее 30% получаемой энергии в электричество, причем примерно половина потерь энергии связана с выделением тепла внутри кремниевых блоков.

Цель нового проекта - компенсировать часть этих потерь химическим путем за счет применения органических красителей, снижающих тепловые потери кремниевых элементов. В случае успешного проведения испытаний, новая технология производства может существенно снизить затраты на производство солнечной энергии.
 

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